НБУ пом’якшив ще два валютних обмеження

Фото: НБУ пом’якшив валютні обмеження (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України вирішив полегшити валютні обмеження. Нововведення не повинні сильно вплинути на курс гривні або міжнародні резерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

По-перше, через звернення операторів поштового зв’язку, які страждають через призупинення безмитного режиму для посилок, ввезених до США, НБУ дозволяє з 18 вересня 2025 року здійснювати транскордонні перекази для сплати митних платежів, якщо отримувачем є митна або податкова служба США.

По-друге, уточнено правила застосування лімітів для операцій клієнтів за межами України з використанням гривневих рахунків - особливо коли одна особа має і бізнес-рахунок, і рахунок для особистих потреб.

Наслідки та оцінка

Зміни дадуть змогу операторам пошти і міжнародним кур’єрам уникати затримок і штрафів через неможливість оплачувати мито. Це має полегшити доставку товарів і сприяти роботі малих підприємств, які користуються міжнародною торгівлею.

НБУ зазначає, що такі пом’якшення не призведуть до зростання курсової волатильності або значного зниження міжнародних резервів. Розширення можливостей транскордонних переказів і вдосконалення правил для рахунків з бізнесом має зробити систему прозорішою.

 

Нагадаємо, НБУ ввів низку валютних обмежень для населення і бізнесу після початку війни. НБУ періодично послаблює одні обмеження, але вводить нові.

У серпні НБУ частково дозволив бізнесу виводити валюту з України за умови донатів такої ж суми на ЗСУ.

Президент США Дональд Трамп ще в липні підписав указ, який з 29 серпня скасовує de minimis - давнє звільнення від сплати податків на імпорт товарів низької вартості - до 800 доларів.

Українські поштові оператори вже змінили умови доставки до США.

