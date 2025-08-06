НБУ разрешил частично выводить валюту из Украины при условии донатов 50% на ВСУ

Национальный банк Украины ввел новый пакет валютной либерализации для бизнеса. Одним из пунктов является частичное разрешение выводить валюту при условии донатов 50% от суммы на ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Поддержка ВСУ

С 7 августа предприятия смогут осуществлять переводы за пределы лимитов в пределах суммы, которую они перечислили в поддержку ВСУ на спецсчет НБУ. Но установлен очень ограниченный перечень целей для таких переводов.

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, бизнес донатит Вооруженным силам Украины, а значительная доля донатов идет через специальный счет в НБУ, средствами с которого распоряжаются Силы обороны.

"Поэтому решили создать дополнительные возможности для таких компаний - позволили осуществлять отдельные трансграничные переводы сверх ограничений в пределах суммы средств, перечисленных с 7 августа 2025 года на специальный счет НБУ для сбора средств на поддержку ВСУ", - сообщил Пышный.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил в комментарии РБК-Украина, что НБУ установил жесткие условия как, кто и в каких случаях это может сделать.

По его мнению, это хорошая идея, которую можно рассматривать как своего рода эксперимент, на небольшом сегменте (учитывая ограничения).

"Если эксперимент будет удачным, почему бы его не масштабировать. А на самом деле, это о валютной либерализации. Новый шаг НБУ. Не агрессивный, не исторический, очень взвешенно аккуратный, чтобы не вывести валютный рынок из равновесия", - сказал он.

По его мнению, это некий легальный коридор вывода валюты, если очень нужно. "Пошлина за выход 50%. То есть, если хочешь вывести с 7 августа 2025 года, например, 1 млн долларов - заплати пошлину 50% на ВСУ 500 тысяч долларов, и выводи остаток 500 тысяч долларов", - сказал Шевчишин.

Ограничения для переводов

Предусмотрено, такие переводы могут осуществляться исключительно за счет собственной валюты бизнеса для таких целей:

проведение резидентом расчетов за импорт товаров, поставка которых была осуществлена до 23 февраля 2021 года;

возврата нерезиденту предоплаты, полученной резидентом на его текущий счет в банке в Украине до 23 февраля 2022 года по заключенному с нерезидентом договору купли-продажи товара (по операциям, по которым не состоялась или же частично состоялась поставка товара из Украины);

выполнение обязательств по кредиту, полученному до 20 июня 2023 года от нерезидента по заключенному между ними кредитному договору;

финансирование резидентом расходов на содержание его филиалов, представительств и других обособленных подразделений без создания юридического лица за рубежом;

репатриация дивидендов в пользу нерезидента по корпоративным правам или акциям.

Другие валютные изменения

Репатриация дивидендов

Также НБУ разрешил предприятиям переводить за границу дивиденды за 2023 год в пределах общего лимита до 1 млн евро в месяц. Это касается периода деятельности с 1 января 2023 года (а не с 1 января 2024 года, как сейчас).

По мнению регулятора, такой шаг не создаст значительного давления на валютный рынок и усилит доверие инвесторов к Украине.

Хеджирование валютных рисков для импортеров

Расширены возможности для хеджирования валютных рисков. Бизнес сможет осуществлять операции "форвард" без поставки актива, а также покупать валюту по форвардам для страхования курсовых колебаний при импорте товаров.

Такие операции не будут создавать давления на рынок, поскольку будут сбалансированы встречными контрактами.

Новые возможности для возврата средств

С 7 августа разрешается возвращать ошибочно полученные валютные переводы. Для этого нужно подать заявку в течение трех рабочих дней после уведомления от банка.

Кроме того, морские агенты смогут переводить за границу неиспользованные средства, полученные от иностранных судовладельцев.

Поддержка ювелирной отрасли

Юридические лица и ФЛП, которые занимаются продажей ювелирных изделий, смогут покупать банковские металлы за безналичные гривны. Это должно способствовать детенизации рынка и развитию внутреннего производства.

Объем операций не должен превышать 1/12 от объема продаж в 2021 году. Для покупки нужен договор с производителем ювелирных изделий.

Новые правила для внешних займов

НБУ разрешил предприятиям обслуживать кредиты, предоставленные кредитными пулами с участием МФО, в пользу всех участников таких пулов, если они имеют рейтинг не ниже "A".

Также разрешены переводы для выполнения регрессных требований поручителей или страховых компаний, которые уже покрыли обязательства резидента.

Кроме того, создаются условия для конверсии долга резидента-заемщика по внешнему кредиту во взнос нерезидента в уставный капитал этого резидента.