НБУ смягчил еще два валютных ограничения

Национальный банк Украины решил облегчить валютные ограничения. Нововведения не должны сильно повлиять на курс гривны или международные резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Во-первых, из-за обращения операторов почтовой связи, которые страдают из-за приостановления беспошлинного режима для посылок, ввезенных в США, НБУ разрешает с 18 сентября 2025 года осуществлять трансграничные переводы для уплаты таможенных платежей, если получателем является таможенная или налоговая служба США.

Во-вторых, уточнены правила применения лимитов для операций клиентов за пределами Украины с использованием гривневых счетов - особенно когда одно лицо имеет и бизнес-счет, и счет для личных нужд.

Последствия и оценка

Изменения позволят операторам почты и международным курьерам избегать задержек и штрафов из-за невозможности оплачивать пошлину. Это должно облегчить доставку товаров и способствовать работе малых предприятий, которые пользуются международной торговлей.

НБУ отмечает, что такие смягчения не приведут к росту курсовой волатильности или значительному снижению международных резервов. Расширение возможностей трансграничных переводов и совершенствование правил для счетов с бизнесом должно сделать систему более прозрачной.