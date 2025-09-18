ua en ru
Чт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

НБУ смягчил еще два валютных ограничения

Украина, Четверг 18 сентября 2025 14:15
UA EN RU
НБУ смягчил еще два валютных ограничения Фото: НБУ смягчил валютные ограничения (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины решил облегчить валютные ограничения. Нововведения не должны сильно повлиять на курс гривны или международные резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Во-первых, из-за обращения операторов почтовой связи, которые страдают из-за приостановления беспошлинного режима для посылок, ввезенных в США, НБУ разрешает с 18 сентября 2025 года осуществлять трансграничные переводы для уплаты таможенных платежей, если получателем является таможенная или налоговая служба США.

Во-вторых, уточнены правила применения лимитов для операций клиентов за пределами Украины с использованием гривневых счетов - особенно когда одно лицо имеет и бизнес-счет, и счет для личных нужд.

Последствия и оценка

Изменения позволят операторам почты и международным курьерам избегать задержек и штрафов из-за невозможности оплачивать пошлину. Это должно облегчить доставку товаров и способствовать работе малых предприятий, которые пользуются международной торговлей.

НБУ отмечает, что такие смягчения не приведут к росту курсовой волатильности или значительному снижению международных резервов. Расширение возможностей трансграничных переводов и совершенствование правил для счетов с бизнесом должно сделать систему более прозрачной.

Напомним, НБУ ввел ряд валютных ограничений для населения и бизнеса после начала войны. НБУ периодически ослабляет одни ограничения, но вводит новые.

В августе НБУ частично разрешил бизнес выводить валюту из Украины при условии донатов такой же суммы на ВСУ.

Президент США Дональд Трамп еще в июле подписал указ, который с 29 августа отменяет de minimis - давнее освобождение от уплаты налогов на импорт товаров низкой стоимости - до 800 долларов.

Украинские почтовые операторы уже изменили условия доставки в США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
Новости
В Полтавской области боевые действия повлияли на движение поездов: обновление от УЗ
В Полтавской области боевые действия повлияли на движение поездов: обновление от УЗ
Аналитика
Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной