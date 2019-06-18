НБУ повністю скасував обов'язковий продаж валюти експортерами

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Центробанк зробив ще один крок в рамках валютної лібералізації

Національний банк України скасував вимогу щодо обов’язкового продажу валютних надходжень. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, норма, яка зобов’язує підприємців продавати 30% валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку, перестане діяти з 20 червня 2019 року.

У той же час надходження бізнесу, зараховані на їх розподільчі рахунки упродовж 19 червня, вже не підлягатимуть обов’язковому продажу.

"Чергове валютне послаблення не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності. За статистикою останніх років, коли норматив обов’язкового продажу валютних надходжень становив 50%, так і з 1 березня 2019 року, коли він був зменшений до 30%, бізнес загалом продавав понад 90% валюти", - йдеться в повідомленні.

У НБУ називають продаж валюти експортерами черговим кроком у рамках валютної лібералізації відповідно до дорожньої карти, яка передбачає поступове зняття усіх валютних обмежень у відповідності до покращення макроекономічних умов в Україні.

Нагадаємо, у січні 2019 року заступник голови Національного банку Олег Чурій сказав, що Національний банк планує знизити норму обов'язкового продажу валютної виручки експортерами з 50% до 30% або повністю її скасувати. З 1 березня норму знизили до 30%.

Відзначимо, на початку січня 2019 року Національний банк оприлюднив дорожню карту валютної лібералізації, розроблену разом з експертами Міжнародного валютного фонду. Серед головних пріоритетів НБУ - зняття низки обмежень, які створюють найбільше додаткових труднощів для ведення зовнішньоекономічної діяльності і стримують нові іноземні інвестиції в Україну.