НБУ оприлюднив дорожню карту переходу до вільного руху капіталу

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поступове скасування обмежень буде залежати від макроекономічної ситуації в Україні

Національний банк оприлюднив дорожню карту валютної лібералізації, розроблену разом з експертами Міжнародного валютного фонду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в преc-службі, НБУ планує покрокове зняття усіх валютних обмежень відповідно до темпів поліпшення макроекономічних умов в Україні, а також прийняття низки законів, спрямованих на підвищення якості регулювання небанківського фінансового ринку (законопроект про "спліт",) і попередження непродуктивного відпливу капіталу з країни (законопроект щодо протидії BEPS "Про імплементацію Плану протидії розмиванню бази оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування").

Скасуванню валютних обмежень насамперед передуватиме оцінка НБУ таких макроекономічних індикаторів як темпи зростання ВВП, динаміка інфляції, стан валютного ринку, фінансова стабільність, ситуація на зовнішніх ринках тощо. Водночас валютна лібералізація, передбачена дорожньою картою, не має часових рамок. Відповідно, чим швидше наставатимуть сприятливі макроекономічні та фінансові умови, тим швидше НБУ прибиратиме обмеження на валютному ринку, і навпаки, зазначили в Нацбанку.

Серед головних пріоритетів НБУ - зняття низки обмежень, які створюють найбільше додаткових труднощів для ведення зовнішньоекономічної діяльності і стримують нові іноземні інвестиції в Україну. Зокрема і насамперед:

поступове зниження і скасування вимог до обов’язкового продажу валютної виручки;

скасування вимоги щодо попереднього резервування коштів для купівлі іноземної валюти (купівля на умовах Т+1);

зниження та/або скасування ліміту на репатріацію дивідендів;

скасування граничних строків розрахунків за операціями резидентів з експорту та імпорту товарів, але не раніше прийняття законопроекту щодо протидії BEPS;

скасування заборони на купівлю іноземної валюти за кредитні кошти;

скасування додаткового нагляду за взаємозаліком валютних зобов’язань;

підвищення і скасування ліміту на купівлю фізособами готівкової іноземної валюти в межах 150 тис. грн/день.

Інші послаблення на валютному ринку стосуватимуться проведення окремих операцій, перш за все з цінними паперами і деривативами, інвестицій за кордон, а також розширення функціоналу фінансових установ. Це, зокрема:

поступове скасування всіх обмежень на проведення форвардних операцій;

скасування обмежень щодо репатріації коштів від продажу облігацій і нелістингових цінних паперів;

скасування вимоги щодо купівлі валюти юридичними особами тільки під зобов’язання;

зняття усіх обмежень щодо розрахунків у валюті з купівлі-продажу облігацій внутрішніх державних позик;

скасування всіх обмежень щодо проведення валютних свопів;

підвищення і подальше скасування ліміту на інвестиції юридичних осіб за кордон (з 7 лютого - 2 млн євро/рік), але не раніше прийняття законопроекту щодо протидії BEPS;

підвищення і подальше скасування ліміту на платежі фізичних осіб за кордон (з 7 лютого - 50 тис. євро/рік), але не раніше прийняття законопроекту щодо протидії BEPS;

скасування заборони на кредитування нерезидентів у гривні (не раніше прийняття законопроекту щодо протидії BEPS);

відкриття доступу небанківських фінансових установ на валютний міжбанківський ринок (не раніше прийняття законопроекту про "спліт");

дозвіл на продаж валюти в режимі он-лайн небанківськими фінансовими установами (не раніше прийняття законопроекту про "спліт").

"Кінцева мета НБУ - зняття всіх наявних обмежень і перехід до режиму вільного руху капіталу, який стане підґрунтям для полегшення ведення бізнесу та інвестиційного клімату в Україні, припливу іноземного капіталу, стійкого економічного зростання", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо, закон "Про валюту та валютні операції" було схвалено Верховною Радою 21 червня 2018 року. Закон набрав чинності 7 липня 2018 року та вводиться в дію через сім місяців перехідного періоду з дня набрання ним чинності.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України затвердив усі нормативно-правові акти, які є основою для нової системи валютного регулювання, передбаченої законом України "Про валюту і валютні операції", що набере чинності з 7 лютого 2019 року. Нова система складається з восьми основних постанов, які замінили попередню базу з 56 нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання.