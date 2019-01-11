НБУ планує скасувати обов'язковий продаж валюти експортерами

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Новий етап валютної лібералізації може включати скасування певних норм

Національний банк планує знизити норму обов'язкового продажу валютної виручки експортерами з 50% до 30% або повністю її скасувати. Про це сьогодні під час інформаційного дня сказав заступник голови НБУ Олег Чурій, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що в процесі поступової валютної лібералізації НБУ орієнтується на макроекономічні показники і можливі наслідки.

"Якщо ми будемо проводити в найближчий час ще одну хвилю валютної лібералізації, то ці обмеження ми будемо знімати або зменшувати. Можливо, обов'язковий продаж ми зменшимо з 50% до 30%, але, знову ж таки, це буде залежати від макроекономічної ситуації. Можливо, одноразово повністю відмінимо це обмеження", - сказав Чурій.

Нагадаємо, на початку січня 2019 року Національний банк оприлюднив дорожню карту валютної лібералізації, розроблену разом з експертами Міжнародного валютного фонду. Серед головних пріоритетів НБУ - зняття низки обмежень, які створюють найбільше додаткових труднощів для ведення зовнішньоекономічної діяльності і стримують нові іноземні інвестиції в Україну. Зокрема і насамперед: поступове зниження і скасування вимог до обов’язкового продажу валютної виручки; скасування вимоги щодо попереднього резервування коштів для купівлі іноземної валюти (купівля на умовах Т+1) тощо.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України затвердив усі нормативно-правові акти, які є основою для нової системи валютного регулювання, передбаченої законом України "Про валюту і валютні операції", що набере чинності з 7 лютого 2019 року. Нова система складається з восьми основних постанов, які замінили попередню базу з 56 нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання.