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НБУ попередив про нову партію фальшивих банкнот

Новини » Економіка     24.01.2020 - 10:33
НБУ попередив про нову партію фальшивих банкнот
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Банкноти номіналом 200 гривень збували у закладах торгівлі у різних регіонах України

Національний банк України зафіксував вилучення з обігу нового варіанту підроблених банкнот номіналом 200 гривень зразка 2007 року (рік на банкнотах 2014). Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, йдеться, зокрема, про вилучення невеликої кількості - близько 40 підроблених банкнот, що збувалися у закладах торгівлі у різних регіонах України.

Особливістю цих банкнот є те, що банкноти виготовлені на папері з двотоновими водяними знаками у вигляді літер "S" та мають імітацію ультрафіолетового захисту. Локальний багатотоновий водяний знак (портретне зображення Лесі Українки) та захисну стрічку імітовано друком із зворотного боку банкноти.

При цьому ефект зміни кольорів оптично-змінного зображення цифрового позначення номіналу "200" на лицьовому боці банкноти не імітовано, додали в НБУ.

"Такі підробки касири легко можуть виявити з використанням спеціальних детекторів, що дозволяють перевіряти справжність банкнот в ультрафіолетовому та інфрачервоному промінні. Водночас уважний візуальний та тактильний контроль також мінімізує ризики отримання таких підробок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2019 році в Україні найчастіше підробляли банкноти старого зразка - номіналом 500 гривень зразка 2006 року та 100 гривень зразка 2005 року.

Як повідомляло РБК-Україна, у серпні 2019 рок року зафіксоване збільшення вилучення з обігу підроблених банкнот номіналом 500 гривень зразка 2006 року, виготовлених струменевим друком з імітацією ультрафіолетового захисту.

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