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НБУ підтвердив дані Держстату щодо інфляції

Новини » Економіка    11.01.2019 - 15:10
НБУ підтвердив дані Держстату щодо інфляції
Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

У Нацбанку спростовують сумніви пересічних громадян щодо цифр Держстату

Незалежний моніторинг Національного банку України підтверджує дані Держаної служби статистики щодо рівня цін. Про це сьогодні під час інформаційного дня сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Сологуб, кожного року, коли з'являються цифри Держстату щодо інфляції, завжди знаходяться люди, які кажуть, що ці дані не відповідають дійсності, а насправді нібито інфляція вища.

Однак індекс Держстату включає декілька сотень товарів, що значно більше, ніж кошик пересічного громадянина. "Крім того, люди завжди психологічно помічають зростання цін набагато краще, ніж зниження", - додав заступник голови НБУ.

Сологуб повідомив, що цифри Держстату збігаються з даними моніторингу НБУ, який він вже три роки проводить в онлайн-режимі на сайтах супермаркетів.

"Хочу сказати, що за результатами 2018 року, як і в минулі роки, ми не бачили значного розходження… ці розходження в рамках статистичної похибки", - сказав заступник голови НБУ.

Як повідомляє РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в грудні 2018 року порівняно з листопадом зросли на 0,8%. За даними Державної служби статистики, за 2018 рік (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 9,8%.

Як заявили в НБУ, жорстка монетарна політика Національного банку України стала головною причиною уповільнення інфляції за підсумками 2018 року до п'ятирічного мінімуму - 9,8%.

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