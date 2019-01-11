НБУ назвав причини зниження інфляції до п'ятирічного мінімуму

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Зниженню сприяли політика НБУ і гарний врожай

Жорстка монетарна політика Національного банку України стала головною причиною уповільнення інфляції за підсумками 2018 року до п'ятирічного мінімуму - 9,8%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар НБУ.

Як зазначили в НБУ, зниження інфляції свідчить про розворот тренду зростання інфляції, який спостерігався у 2017 році, та послаблення фундаментального інфляційного тиску на українську економіку.

НБУ нагадує, що поступове підвищення облікової ставки почалося з жовтня 2017 року з огляду на посилення інфляційних ризиків. Впродовж минулого року для зниження інфляції до цільових орієнтирів у середньостроковій перспективі НБУ чотири рази підвищував облікову ставку - загалом на 3,5 в.п. до поточних 18,0% річних. Це зумовило підвищення процентних ставок і, відповідно, надавало стимули для збільшення заощаджень. Крім того, це призвело до зміцнення курсу гривні до валют країн - основних торговельних партнерів України.

"Також уповільнення інфляції відбувалося завдяки сприятливій ціновій кон’юнктурі для українського експорту на зовнішніх ринках в першій половині року і рекордному врожаю зернових у другому півріччі, які підтримували високу пропозицію валюти на міжбанківському валютному ринку, а також створювали умови для зміцнення курсу гривні", - йдеться в коментарі.

Розширення внутрішньої пропозиції окремих продуктів харчування завдяки високому урожаю фруктів та олійних, збільшення виробництва продукції птахівництва, а також зниження світових цін на продукти харчування було додатковими чинниками, відзначили в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в грудні 2018 року порівняно з листопадом зросли на 0,8%. За даними Державної служби статистики, за 2018 рік (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 9,8%.

Відзначимо, що Національний банк України (НБУ) 25 жовтня 2018 року зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних. У той же час Національний банк підвищив оцінку інфляції на 2018 рік до 10,1% (попередній прогноз - 8,9%).