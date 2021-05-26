Курс долара на міжбанку опустився нижче 27,50 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 26 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,49 гривень за долар, курс в покупці до 27,47 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 33,66 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,4700 - 27,4900 грн/долар, євро 33,6397 - 33,6642 грн/євро, російський рубль 0,3741-0,3745 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 26 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,45 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 26 травня встановлено на такому рівні: 27,4553 гривень за 1 долар (+0,0272 грн). При цьому курс долара на 25 травня становить 27,4281 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження протягом двох днів поспіль.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,35 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,3/27,5 грн.