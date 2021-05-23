Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,35 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,3/27,5 грн.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.
"Тренд зміцнення гривні має досить стійкий характер. Він триває з останньої декади квітня, тобто, вже місяць. Пов'язано це, в першу чергу, зі сприятливою кон'юнктурою світових цін для українських експортерів. Йдеться, насамперед, про ціни на руду, чорні метали, аграрну продукцію", - сказав він.
Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,4-0,6%.
Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 27,63 до 27,47 грн (-0,6%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,53/27,55 до 27,43/27,45 (-0,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,52/27,70 до 27,39 / 27,57 (-0,5%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.
Зазначимо, у законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.
Нагадаємо, міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує курс 29,50 гривень за долар. Таких значень курс досягне в кінці 2021 року.