Курс долара продовжив зниження: НБУ встановив курс на 25 травня

Національний банк України (НБУ) на 25 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,42 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 25 травня встановлено на такому рівні: 27,4281 гривень за 1 долар (-0,0291 грн). При цьому курс долара на 24 травня становить 27,4572 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 24 травня 2021 року у продажу порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 1 копійку до 27,45 гривень за долар, курс у купівлі до 27,43 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 4 копійки до 33,47 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,35 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,3/27,5 грн.