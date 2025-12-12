Почему курс евро рекордно вырос? Ответ банкира
Официальный курс евро к гривне достиг исторически рекордного уровня - 49,51 гривны из-за роста стоимости евро по отношению к доллару на международном рынке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового.
"Главная причина резкого роста курса евро в Украине связана именно с мировой конъюнктурой. По состоянию на 11 декабря среднее соотношение евро к доллару составило 1 к 1,17. Для примера: 20 ноября среднее соотношение было на уровне 1 к 1,15, а по состоянию на 1 декабря - 1 к 1,16", - пояснил банкир.
Официальный курс Европейского центрального банка с 1 января по 12 декабря этого года вырос с 1,03 до 1,17 долларов к евро.
Тарас Лесовой также сказал, что дополнительное влияние оказывает повышенный спрос на евровалюту со стороны украинского бизнеса и импортеров, которые активно проводят расчеты именно в евро.
Банкир добавил, что ситуация со спросом на евро на межбанковском рынке может выровняться в будущем, когда НБУ будет иметь достаточную возможность осуществлять интервенции на межбанке именно в евро, ведь постепенно основным финансовым "донором" Украины становится ЕС.
Напомним, что НБУ устанавливает курсы иностранных валют (кроме доллара) на основе их стоимости по отношению к доллару.
Курс евро продолжает расти с начала года из-за снижения курса доллара относительно европейской валюты.
По состоянию на 1 января официальный курс евро составлял 43,6855 гривен. Официальный курс на 12 декабря установлен НБУ на уровне 49,5154 гривен, что является рекордным значением. Этот курс на 30 копеек выше стоимости европейской валюты в предыдущий день.