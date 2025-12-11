ua en ru
Курс евро побил новый рекорд. Какую стоимость установил НБУ?

Украина, Четверг 11 декабря 2025 16:17
Курс евро побил новый рекорд. Какую стоимость установил НБУ? Фото: Курс евро достиг рекордного значения (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Официальный курс евро на 12 декабря составляет 49,5154 гривен, что является рекордным значением. Этот курс на 30 копеек выше стоимости европейской валюты по состоянию на 11 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Предыдущее рекордное значение официального курса евро было 2 июля – 49,4093 гривен.Курс евро побил новый рекорд. Какую стоимость установил НБУ?bank.gov.ua

Официальный курс доллара на 12 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,2721 гривен за 1 доллар (-0,01 грн).Курс евро побил новый рекорд. Какую стоимость установил НБУ?bank.gov.ua

На межбанке курс евро в результате торгов на 10 декабря вырос на 21-22 копейки по сравнению с предыдущим днем – до 49,37-49,39 гривен (покупка-продажа). По состоянию на 16:00 11 декабря курсы составляют 49,54-49,56 гривен.

Курс доллара на 11 декабря составил 42,4-42,43 гривен, что на 16 копеек выше курсом предыдущего дня.Курс евро побил новый рекорд. Какую стоимость установил НБУ?udinform.com

На наличном рынке средний курс продажи евро составляет 49,78 гривен, что на 22 копейки больше значения предыдущего дня. Курс продажи доллара возрос на 2 копейки – до 42,56 гривен. Курсы покупки евро 11 декабря увеличился по сравнению с 10 декабря – до 49,15 гривен, курс покупки доллара не изменился и составил 42,02 гривен.

Напомним, что курс евро продолжает расти с начала года из-за снижения курса доллара по отношению к европейской валюте. По состоянию на 1 января официальный курс евро составлял 43,6855 гривен. Официальный курс евро к доллару Европейского центрального банка с начала 2025 года вырос с 1,03 до 1,16 долларов.

