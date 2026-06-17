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Супермаркеты обновили ценники: где в Украине самые дешевые яйца, масло и гречка

16:51 17.06.2026 Ср
3 мин
В середине недели украинцы могут сэкономить на базовой корзине продуктов
aimg Мария Кучерявец
Супермаркеты обновили ценники: где в Украине самые дешевые яйца, масло и гречка Фото: ритейлеры борются за кошельки украинцев, предлагая доступные цены (инфографика РБК-Украина)
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Крупные украинские супермаркеты в среду, 17 июня, несколько скорректировали цены на популярные продукты. В частности, яйца продолжают дешеветь.

РБК-Украина проанализировало самые низкие актуальные цены в супермаркетах, чтобы выяснить, где сейчас выгоднее всего делать покупки.

Главное:

  • Хлеб: Самая низкая цена сохраняется в "Сильпо" (12,49 грн за 650 г), тогда как в "Ашане" изменился ассортимент и бюджетная позиция теперь стоит 20,70 грн.
  • Гречка: Цены полностью стабильны в большинстве сетей, а самый дешевый килограмм традиционно стоит в "Сильпо".
  • Яйца: Novus существенно снизил цену до 52,39 грн за десяток, но лидером остается "Ашан" с ценой 27,00 грн.
  • Молоко: Самые дешёвые пачки (400-450 г) стабильно стоят в пределах 21,30-21,90 грн.
  • Подсолнечное масло: самое выгодное предложение - в "Ашане" за 48,00 грн.

Мониторинг отражает исключительно самые бюджетные товарные позиции, доступные в торговых залах сетей на указанную дату.

Хлеб

В отделах хлеба главной новостью дня стало изменение самого дешевого предложения в «Ашане». В других сетях стоимость зафиксировалась на уровне вторника.

  • "Сильпо": удерживает лидерство по самой низкой цене благодаря следующему товару: упакованный хлеб Agrola "Народный" (650 г) стоит 12,49 грн.
  • "Ашан": вместо белого пшеничного нарезанного хлеба "Формула вкуса" (350 г за 14,50 грн), который предлагался накануне, самым бюджетным стал ржаной диабетический формовый хлеб от этого же производителя - 20,70 грн за 300 г.
  • АТБ: тостовый хлеб "Кристинополь" (300 г) по-прежнему стоит 23,90 грн.
  • Novus: половинка нарезанного хлеба "Украинский" от ТМ "Marka Promo" (400 г) продемонстрировала минимальное колебание в пределах нескольких копеек и продается по 25,79 грн (во вторник было 25,87 грн).

Супермаркеты обновили ценники: где в Украине самые дешевые яйца, масло и гречка

Гречка

Популярная крупа демонстрирует абсолютную ценовую стабильность в большинстве супермаркетов.

  • "Сильпо": минимальная цена на крупу "Сытый двор" составляет 36,99 грн/кг.
  • АТБ: стоимость гречки от ТМ "Разумный выбор" удерживается на уровне 65,90 грн/кг.
  • Novus: крупа ТМ "Marka Promo" стоит 65,99 грн/кг.
  • "Ашан": фирменная быстроразвариваемая ядрица Auchan продается по 69,90 грн/кг.
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Яйца

В сегменте куриных яиц (категория С1) зафиксирована приятная для кошелька тенденция - одна из сетей существенно снизила стоимость десятка, тогда как другая - вернулась к прежним показателям после вчерашнего падения.

  • "Ашан": прочно удерживает статус абсолютного ценового лидера - яйца поштучно стоят 2,70 грн, поэтому десяток обойдется всего в 27,00 грн.
  • АТБ: фасованная продукция 1-й категории от ТМ "Своя линия" стабильна - 50,90 грн за 10 штук.
  • Novus: зафиксировано заметное подешевение. Яйца ТМ "Marka Promo" подешевели до 52,39 грн за десяток, тогда как во вторник за них просили 55,49 грн.
  • "Сильпо": после вчерашнего снижения цены на яйца ТМ "Пашот" до 52,49 грн, в среду стоимость этой позиции скорректировалась до 54,06 грн за 10 штук.

Молоко

Цены на пастеризованное и ультрапастеризованное молоко жирностью 2,5-2,6% в небольших упаковках объемом 400–500 г остаются такими же, как и накануне.

  • АТБ: пастеризованное молоко "Ежедневный сбор" (450 г, 2,5%) продается по цене 21,30 грн.
  • "Сильпо": питьевое пастеризованное молоко "Повна Чаша" (450 г, 2,6%) стоит 21,49 грн.
  • "Ашан": фирменное молоко Auchan (400 г, 2,6%) продается по цене 21,90 грн.
  • Novus: ультрапастеризованное "Наше Молоко" (500 г, 2,5%) предлагается по неизменной цене - 34,49 грн.

Подсолнечное масло

В отличие от вторника, когда в сегменте рафинированного подсолнечного масла объемом 0,5 л были ценовые изменения, среда принесла полное затишье. Все торговые сети полностью сохранили вчерашние минимальные цены.

  • "Ашан": предлагает самую низкую цену на рынке - собственная марка Auchan стоит 48,00 грн.
  • АТБ: рафинированное масло "Своя линия" стабильно продается по цене 53,13 грн.
  • "Сильпо": продукция ТМ "Премия" удерживает позицию на уровне 53,99 грн.
  • Novus: после существенного вчерашнего падения стоимости масло "Олейна Пресова" зафиксировалось на отметке 62,99 грн.
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