В НБУ озвучили ожидания от новой программы с МВФ

Украина, Вторник 02 сентября 2025 14:24
UA EN RU
В НБУ озвучили ожидания от новой программы с МВФ Фото: первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Украина может получить новую программу с Международным валютным фондом, которая будет иметь более длинный горизонт и станет логическим продолжением действующей.

Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Интерфакс-Украина".

Почему нужна новая программа

По словам Николайчука, текущий пересмотр действующей программы осложняется из-за высоких рисков безопасности и больших оборонных расходов в следующем году.

"Собственно, потенциальная новая программа, которая будет иметь более длинный горизонт планирования, имеет гораздо больше шансов соответствовать всем внутренним параметрам Международного валютного фонда", - пояснил он.

Он отметил, что НБУ сейчас работает над выполнением всех условий текущей программы.

На чем будет акцент

"Эта новая программа, как и раньше, должна фокусироваться на обеспечении макроэкономической и финансовой стабильности", - подчеркнул Николайчук.

Кроме того, она позволит консолидировать усилия международных партнеров для финансирования бюджета и значительных оборонных расходов.

В перспективе последующих лет программа будет иметь еще один ключевой акцент - создание условий для восстановления экономики с мощным евроинтеграционным фокусом.

"В частности, в финансовом секторе речь идет о реализации амбициозных планов по созданию инфраструктуры финансовых рынков, которые должны обеспечить фундамент для экономического восстановления", - отметил представитель НБУ.

Роль МВФ в поддержке

Николайчук подчеркнул, что роль МВФ в консолидации международной помощи останется ключевой.

"Абсолютно, лидирующая роль МВФ в консолидации усилий международных партнеров должна сохраниться. Программа с МВФ, по нашему мнению, давала нашим международным партнерам достаточно высокий уровень комфорта, что эти совместные финансовые ресурсы не будут потеряны в пламени макрофинансового беспорядка, экономического кризиса", - сказал он.

По его словам, программа также была и остается удобным инструментом для Украины.

"Мы имеем возможность подтверждать партнерам свою нацеленность на обеспечение необходимых структурных реформ. И на этой основе создавать для них комфорт, чтобы они в свою очередь придерживались своих финансовых заверений", - добавил Николайчук.

Программа с МВФ

Программа МВФ с Украиной на 2023-2027 годы предусматривает выделение Украине 15,6 млрд долларов от фонда и около 150 млрд долларов от партнеров. Очередной пересмотр запланирован на декабрь.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украине нужна новая программа.

В августе глава НБУ Андрей Пышный в интервью РБК-Украина сказал, что "формат действующей программы уже не до конца соответствует потребностям сегодняшнего дня".

Министр финансов Сергей Марченко 18 августа заявил, что сейчас нет определенности относительно новой программы с МВФ. По его словам, есть высокая вероятность, что Украина продолжит работать по действующей программе. Но высока вероятность и утверждения новой программы с фондом. Ключевыми факторами для этого являются переговоры и продолжительность войны.

Национальный банк Украины МВФ
