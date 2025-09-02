В НБУ озвучили ожидания от новой программы с МВФ

Украина может получить новую программу с Международным валютным фондом, которая будет иметь более длинный горизонт и станет логическим продолжением действующей.

Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Интерфакс-Украина ".

Почему нужна новая программа

По словам Николайчука, текущий пересмотр действующей программы осложняется из-за высоких рисков безопасности и больших оборонных расходов в следующем году.

"Собственно, потенциальная новая программа, которая будет иметь более длинный горизонт планирования, имеет гораздо больше шансов соответствовать всем внутренним параметрам Международного валютного фонда", - пояснил он.

Он отметил, что НБУ сейчас работает над выполнением всех условий текущей программы.

На чем будет акцент

"Эта новая программа, как и раньше, должна фокусироваться на обеспечении макроэкономической и финансовой стабильности", - подчеркнул Николайчук.

Кроме того, она позволит консолидировать усилия международных партнеров для финансирования бюджета и значительных оборонных расходов.

В перспективе последующих лет программа будет иметь еще один ключевой акцент - создание условий для восстановления экономики с мощным евроинтеграционным фокусом.

"В частности, в финансовом секторе речь идет о реализации амбициозных планов по созданию инфраструктуры финансовых рынков, которые должны обеспечить фундамент для экономического восстановления", - отметил представитель НБУ.

Роль МВФ в поддержке

Николайчук подчеркнул, что роль МВФ в консолидации международной помощи останется ключевой.

"Абсолютно, лидирующая роль МВФ в консолидации усилий международных партнеров должна сохраниться. Программа с МВФ, по нашему мнению, давала нашим международным партнерам достаточно высокий уровень комфорта, что эти совместные финансовые ресурсы не будут потеряны в пламени макрофинансового беспорядка, экономического кризиса", - сказал он.

По его словам, программа также была и остается удобным инструментом для Украины.

"Мы имеем возможность подтверждать партнерам свою нацеленность на обеспечение необходимых структурных реформ. И на этой основе создавать для них комфорт, чтобы они в свою очередь придерживались своих финансовых заверений", - добавил Николайчук.