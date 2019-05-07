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Міжнародні резерви України знизилися через погашення боргів

Новини » Економіка    07.05.2019 - 10:30
Міжнародні резерви України знизилися через погашення боргів
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

На погашення боргів спрямували майже 900 млн доларів

Розмір міжнародних резервів України протягом квітня 2019 року знизився на 0,5% (на 108,3млн доларів) через значні обсяги погашень за державним боргом і на 1 травня становив 20 524,6 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ, на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті минулого місяця було спрямовано 881,7 млн доларів (в еквіваленті). Ці витрати були частково компенсовані надходженнями від розміщення ОВДП в іноземній валюті на 416,6 млн доларів та 2,6 млн євро.

Водночас сприятлива ситуація на валютному ринку дозволила Національному банку поповнити резерви на 299,9 млн доларів.

У квітні пропозиція валюти була вищою за попит насамперед завдяки стабільним надходженням валютної виручки експортерів, а також вкладенням нерезидентів у гривневі державні цінні папери.

"У результаті Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 321,5 млн доларів (з них 181,5 млн доларів - у формі інтервенцій за вибором найкращої ціни), не впливаючи на динаміку курсу гривні, визначену фундаментальними факторами. Водночас для згладжування курсових коливань упродовж місяця Національний банк продав лише 21,6 млн доларів у форматі інтервенції за єдиним курсом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міжнародні резерви України протягом 2018 року збільшилися на 2 011,98 млн доларів (на 10,7%) - з 18 808,45 млн доларів до 20 820,43 млн доларів.

Наприкінці квітня 2019 року НБУ поліпшив прогноз міжнародних резервів у 2019 з 20,6 млрд до 21,2 млрд доларів.

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