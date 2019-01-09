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Міжнародні резерви України досягли п'ятирічного максимуму

Новини » Фінанси    09.01.2019 - 10:06
Міжнародні резерви України досягли п'ятирічного максимуму
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Міжнародні резерви досягли 20,8 млрд доларів

Станом на 1 січня 2019 року міжнародні резерви України зросли до 20,8 млрд доларів і досягли п'ятирічного максимуму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз Національного банку.

Повідомляється, що за підсумками 2018 міжнародні резерви України зросли на 10,6% і на 1 січня 2019 склали 20,8 млрд доларів (в еквіваленті). Цей обсяг не тільки перевищив останній прогноз Національного банку (19,2 млрд доларів), але і досяг п'ятирічного максимуму - останній раз такий рівень резервів було зафіксовано ще в жовтні 2013 року.

Також повідомляється, що наростити міжнародні резерви вдалося передусім завдяки отриманню зовнішнього фінансування і покупки НБУ банком надлишку валюти на міжбанківському ринку.

Станом на 1 січня обсяг міжнародних резервів покриває 3,5 місяці майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду і Національного банку.

Нагадаємо, в грудні МВФ виділив Україні перший транш кредиту за новою програмою на суму 1,4 млрд доларів (із загальної суми за програмою stand-by в 3,9 млрд доларів).

Після цього міжнародні резерви України зросли до рекордного рівня з січня 2014 року - до 20,1 млрд доларів.

 

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