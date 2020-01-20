ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ скасував підписи та печатки при купівлі-продажу валюти

Новини » Економіка     20.01.2020 - 11:35
НБУ скасував підписи та печатки при купівлі-продажу валюти
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зміни внесено через новий закон про РРО

Національний банк України привів нормативно-правову базу у відповідність із нормами закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", які набувають чинності з 19 квітня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зокрема, скасовується необхідність проставляти на розрахункових документах РРО такі реквізити, як підписи касира і клієнта, відбиток штампа.

Змінам у нормативно-правову базу передбачено використання нового виду реєстратора розрахункових операцій (РРО) - програмного, а також створення під час здійснення валютно-обмінних операцій електронних розрахункових документів, які матимуть таку ж форму та зміст як і їх паперові аналоги.

Нагадаємо, за даними НБУ, українці продали за 2019 рік валюти на 14943,4 млн доларів і купили на 14766,6 млн доларів. Чистий продаж склав 176,8 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк вніс зміни до Правил розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит. Відтепер до вартості споживчого кредиту в залежності від його виду та за наявності додаткових та супутніх послуг третіх осіб банки включатимуть вартість страхових та податкових платежів, зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування, вартість послуг нотаріусів, платежі за послуги державних реєстраторів, оцінювачів тощо.

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України обмен валютвалютный рынок
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся