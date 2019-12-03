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НБУ посилив вимоги до розкриття банками інформації про послуги

Новини » Економіка     03.12.2019 - 10:22
НБУ посилив вимоги до розкриття банками інформації про послуги
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Банки будуть зобов’язані розкрити повну інформацію про послуги

Національний банк України ухвалив нові вимоги до розкриття банками інформації про послуги. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається повідомленні, через три місяці усі банки повинні надавати вичерпну інформацію про послуги на веб-сайті в єдиному уніфікованому форматі. Зокрема, вказувати повну вартість послуги, у тому числі комісії третім особам та платежі за додаткові послуги (наприклад, страхової кампанії, державного реєстратора, нотаріуса, оцінювача), періодичність погашення кредиту, умови дострокового повернення, можливі штрафи у випадку невиконання клієнтом зобов’язань тощо.

"Споживач, зайшовши на веб-сайт будь-якого банку, повинен мати змогу завантажити файл з вичерпною інформацією про повну вартість, умови отримання послуги, ризики тощо, а також легко порівняти послуги декількох різних банків", - йдеться в повідомленні прес-служби.

За нерозкриття інформації про послуги в повному обсязі у законодавстві передбачені штрафні санкцій від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5,1 тис. грн до 10,2 тис. грн). за кожен випадок.

Згідно з рішенням НБУ, через шість місяців на веб-сайтах банків мають з’явитися калькулятори для розрахунку витрат або доходів від послуги.

Також через шість місяців запрацюють нові вимоги до розкриття інформації в рекламі. Реклама так само має містити істотні характеристики банківської послуги, зокрема, інформацію про повну вартість, умови отримання послуги, ризики тощо, повідомили в НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) отримав повноваження захисту прав споживачів фінансових послуг відповідно до ухваленого Верховною радою 20 вересня закону.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України пропонує надати можливість держателям платіжних карток отримувати готівку з кас підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг.

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