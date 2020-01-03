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Українці в 2019 році продали більше валюти, ніж купили

Новини » Економіка     03.01.2020 - 11:23
Українці в 2019 році продали більше валюти, ніж купили
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Різниця в 175 млн доларів утворилася лише наприкінці року - в грудні

Населення України в грудні 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1668,6 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1487,1 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Таким чином у грудні знову спостерігався чистий продаж валюти населенням, який склав 181,5 млн доларів.

Українці в 2019 році продали більше валюти, ніж купили

За даними НБУ, українці продали за 2019 рік валюти на 14943,4 млн доларів і купили на 14766,6 млн доларів. Чистий продаж склав 176,8 млн доларів.

Українці в 2019 році продали більше валюти, ніж купили

bank.gov.ua

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) протягом 2019 року купив на міжбанку валюти на 8462,60 млн доларів і продав на 529,23 млн доларів. Таким чином, з початку 2019 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 7933,38 млн доларів.

Нагадаємо, за даними опитування Research & Branding Group, восени 2019 року, 37% українців вважали, зараз найбільш вигідно і безпечно зберігати свої грошові заощадження в доларах США, що дещо менше, ніж рік тому (43%). Довіра до євро виросла з 15% до 21%. А довіра українців до національної валюти абсолютно не змінилася (12%).

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Теми: Курс долара
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