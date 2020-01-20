НБУ отменил подписи и печати при купле-продаже валюты

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Изменения внесены в связи с новым законом об РРО

Национальный банк Украины привел нормативно-правовую базу в соответствие с нормами закона "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", которые вступают в силу с 19 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, отменяется необходимость проставлять в расчетных документах РРО такие реквизиты, как подписи кассира и клиента, оттиск штампа.

Как отметили в НБУ, изменениям в нормативно-правовую базу предусмотрено использование нового вида регистратора расчетных операций (РРО) - программного, а также создание во время валютно-обменных операций электронных расчетных документов, которые будут иметь такую же форму и содержание, как и их бумажные аналоги.

Напомним, по данным НБУ, украинцы продали за 2019 год валюты на 14943,4 млн долларов и купили на 14766,6 млн долларов. Чистая продажа составила 176,8 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк внес изменения в Правила расчета банками Украины общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите. Теперь в стоимость потребительского кредита в зависимости от его вида и наличия дополнительных и сопутствующих услуг третьих лиц банки будут включать стоимость страховых и налоговых платежей, сборов на обязательное государственное пенсионное страхование, стоимость услуг нотариусов, платежи за услуги государственных регистраторов, оценщиков и т. п.