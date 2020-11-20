НБУ відмовився від валютних інтервенцій на міжбанку другий тиждень поспіль

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ринок балансується без участі центробанку

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 16 - 20 листопада 2020 року не проводив інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському ринку. При цьому центробанк також відмовився від продажу валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ відмовляється від інтервенцій на міжбанку другий тиждень поспіль.

За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4550,40 млн доларів і продав на 3801,60 млн доларів. З початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 748,80 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ протягом вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 231,5 млн доларів. При цьому центробанк купив за місяць 34,0 млн доларів. Таким чином, сальдо операцій НБУ було від'ємним - мінус 197,5 млн доларів.

Протягом жовтня знову спостерігалася чистий продаж валюти центробанком - 208,30 доларів. За місяць НБУ жодного разу не виходив з купівлею валюти.

Нагадаємо, курс долара на міжбанку в продаж 20 листопада 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,32 гривень за долар, курс купівлі до 28,31 гривень за долар.