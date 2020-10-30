НБУ різко збільшив продаж валюти на міжбанку для підтримки гривні

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Продажу валюти центробанком не змогли стримати падіння гривні

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 26 - 30 жовтня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 147,50 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з купівлі валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ відновив продаж валюти після відмови від інтервенцій минулого тижня.

Тим не менш, продажу валюти Нацбанком не змогли стримати падіння гривні. Курс долара на міжбанку до кінця тижня піднявся вище 28,50 гривень - до максимуму з початку року.

За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4509,40 млн доларів і продав на 3731,60 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 777,80 млн доларів.

Дані НБУ свідчать, що протягом жовтня знову спостерігався чистий продаж валюти центробанком - 208,30 доларів. За місяць НБУ жодного разу не виходив з купівлею валюти.

За даними НБУ, офіційний обмінний курс гривні до долара на кінець III кварталу 2020 року у порівнянні з кінцем II кварталу 2020 року впав на 6%. З початку року гривня девальвувала майже на 20%. Визначальним чинником, який викликав девальвацію гривні в III кварталі 2020 року, було погіршення кон'юнктури на валютному ринку, обумовлене зростанням попиту на іноземну валюту на тлі погіршення очікувань.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ протягом вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 231,5 млн доларів. При цьому центробанк купив за місяць 34,0 млн доларів. Таким чином, сальдо операцій НБУ знову стало негативним - мінус 197,5 млн доларів.