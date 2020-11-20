НБУ отказался от валютных интервенций на межбанке вторую неделю подряд

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Рынок балансируется без участия центробанка

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 16 - 20 ноября 2020 года не проводил интервенций по покупке валюты на межбанковском рынке. При этом центробанк также отказался о продажи валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ отказывается от интервенций на межбанке вторую неделю подряд.

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4550,40 млн долларов и продал на 3801,60 млн долларов. С начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 748,80 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 231,5 млн долларов. При этом центробанк купил за месяц 34,0 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ было отрицательным - минус 197,5 млн долларов.

В течение октября снова наблюдалась чистая продажа валюты центробанком - 208,30 долларов. За месяц НБУ ни разу не выходил с покупкой валюты.

Напомним, курс доллара на межбанке в продаже 20 ноября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 28,32 гривен за доллар, курс в покупке до 28,31 гривен за доллар.