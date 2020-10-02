НБУ за місяць витратив на підтримку курсу гривні 200 млн доларів

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Продажі валюти НБУ трохи стримали девальвацію гривні

Національний банк України (НБУ) протягом вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 231,5 млн доларів. При цьому центробанк купив за місяць 34,0 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, сальдо операцій НБУ знову стало негативним - мінус 197,5 млн доларів. Вересень став третім місяцем 2020 року, коли НБУ більше продавав валюту, ніж купував. Аналогічна ситуація спостерігалася в березні під час гострої фази коронакризи і в липні після відставки Якова Смолія з посади голови НБУ з політичних мотивів.

За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4 509,4 млн доларів і продав на 3 523,3 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 986,1 млн доларів.

Нагадаємо, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює НБУ, протягом вересня виріс на 3% - з 27,4759 гривень за долар на 31 серпня до 28,2989 гривень за долар на 30 вересня. Курс піднявся до рівнів кінця листопада 2018 року, коли в Україні був введений воєнний стан.

За даними НБУ, у вересні 2020 року збільшення попиту з боку окремих груп імпортерів призвело до зростання попиту на іноземну валюту. Додатковим чинником погіршення ситуації на валютному ринку було зниження апетиту інвесторів до активів країн, що розвиваються.