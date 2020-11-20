Курс долара на міжбанку трохи знизився після різкого зростання

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився нижче рівня 28,35 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 20 листопада 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,32 гривень за долар, курс купівлі до 28,31 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 33,61 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,3100 - 28,32500 грн/долар, євро 33,6011 - 33,6189 грн/євро, російський рубль 0,3716 - 0,3720 грн/рубль.

Нагадаємо, 18 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,330 - 28,3500 грн/долар, євро 33,5259 - 33,5437 грн/євро, російський рубль 0,3710 - 0,3713 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 23 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,35 гривень за долар. Курс на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 23 листопада встановлено на такому рівні: 28,3553 гривень за 1 долар (+0,0981 грн). При цьому курс долара на 20 листопада становить 28,2572 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає третій день поспіль після трьох днів зниження.