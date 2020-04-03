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Кабмін встановив коефіцієнт індексації пенсій

Новини » Економіка     03.04.2020 - 11:38
Кабмін встановив коефіцієнт індексації пенсій
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Пенсії з 1 травня повинні підвищити на 11%

Планова індексація пенсій у 2020 році пройде з 1 травня, а коефіцієнт перерахунку пенсій складе 1,11. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №251 від 1 квітня "Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремих категорій населення у 2020 році", яка оприлюднена на Урядовому порталі.

Згідно з постановою, у 2020 році перерахунок пенсій проводиться з 1 травня відповідно до закону" Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та постанови Кабміну від № 124 від 20 лютого 2019 року.

Перерахунок "проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії, в розмірі 1,11".

При цьому у разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії, не досягає 100 гривень, встановлюється доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Крім того, з 1 травня 2020 у разі, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, не досягає 2100 гривень, таким особам надається доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України схвалив постанову "Питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремих категорій населення у 2020 році", який передбачає індексацію пенсій з 1 травня 2020 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення встановити з 1 квітня щомісячну виплату в розмірі до 500 грн пенсіонерам старше 80 років та розмір пенсії яких не перевищує 9 205 грн. У той же час прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ініціативи потребують прийняття змін до держбюджету.

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