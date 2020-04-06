Українці назвали головні заняття під час карантину

Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни почали більше слідкувати за новинами, дивитися серіали, їсти та спати

З початку карантину, оголошеного через пандемію коронавірусу, серед українців значно зросла частота перегляду новин: 49% почали слідкувати за ним частіше. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, 38% опитаних зазначили, що стали частіше дивитися фільми та серіали, 35% - прибирати вдома, 32% - готувати їжу.

Близько чверті зазначили, що збільшили час на заняття саморозвитком (27%), спілкування з рідними та близькими (27%), сон (26%), їжу (24%) та прослуховування музики (23%). Кожен п’ятий став частіше займаються своїм хобі (18%), читати книги (17%) або ж займаються спортом (17%).

Попри це карантин значно вплинув на прогулянки на свіжому повітрі - майже половина (47%) зазначили, що роблять зараз це рідше, ніж зазвичай. Також обмеження суттєво позначилися на спілкуванні з друзями: 42% заявили, що говорять з ними не так часто як до карантину. Кожен п’ятий змушений був обмежити спілкування з рідними та близькими (21%) та заняття спортом (20%).

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування 1-2 квітня методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 1300 респондентів віком від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 4%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", серед українців, які працювали до введення карантину, 32% в кінці березня перебували у відпустці за власним бажанням, а 4% - втратили роботу.

Як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більше половини українців (56%) заявили, що обмежили вихід з дому зв'язку з карантином через епідемію коронавірусу.