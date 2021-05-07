Курс долара припинив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 7 травня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,76 гривень за долар, курс у купівлі - 27,74 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 17 копійок до 33,65 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7400 - 27,7600 грн/долар, євро 33,6264 - 33,6506 грн/євро, російський рубль 0,3758-0,3762 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 11 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,76 гривень за долар. Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 травня встановлено на такому рівні: 27,7641 гривень за 1 долар (+0,0436 грн). При цьому курс долара на 7 травня становить: 27,7205 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження напередодні.