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Курс долара припинив зростання на міжбанку

Новость на русском → Україна, П'ятниця 07 травня 2021 17:13
Курс долара припинив зростання на міжбанку Фото: курс долара на міжбанку виріс до 27,76 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 7 травня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,76 гривень за долар, курс у купівлі - 27,74 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 17 копійок до 33,65 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7400 - 27,7600 грн/долар, євро 33,6264 - 33,6506 грн/євро, російський рубль 0,3758-0,3762 грн/рубль.

Курс долара припинив зростання на міжбанку

Нагадаємо, 6 травня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7400 - 27,7600 грн/долар, євро 33,4627 - 33,4813 грн/євро, російський рубль 0,3726-0,3731 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 11 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,76 гривень за долар. Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 травня встановлено на такому рівні: 27,7641 гривень за 1 долар (+0,0436 грн). При цьому курс долара на 7 травня становить: 27,7205 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження напередодні.

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