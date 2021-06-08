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Курс євро зростає другий день поспіль

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Україна, Вівторок 08 червня 2021 17:55
Курс євро зростає другий день поспіль Фото: курс євро виріс на 4 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 9 червня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,11 гривень за євро. Це на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 9 червня встановлено на такому рівні: 33,1104 гривень за євро (+0,0323 грн). При цьому курс євро на 8 червня становить 33,0781 гривень за євро.

Курс євро зростає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс євро зростає другий день поспіль.

Курс євро зростає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 12 копійок до 33,04 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,01 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 9 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,17 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 9 червня встановлено на такому рівні: 27,1764 гривень за 1 долар (-0,0159 грн). При цьому курс долара на 8 червня становить 27,1923 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму майже за 11 місяців. Нижче курс був тільки 16 липня 2020 року - 27,119 гривень за долар.

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