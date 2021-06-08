Курс євро зростає другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 9 червня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,11 гривень за євро. Це на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 9 червня встановлено на такому рівні: 33,1104 гривень за євро (+0,0323 грн). При цьому курс євро на 8 червня становить 33,0781 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 12 копійок до 33,04 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,01 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 9 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,17 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 9 червня встановлено на такому рівні: 27,1764 гривень за 1 долар (-0,0159 грн). При цьому курс долара на 8 червня становить 27,1923 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму майже за 11 місяців. Нижче курс був тільки 16 липня 2020 року - 27,119 гривень за долар.