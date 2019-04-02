ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Голова Ради НБУ прокоментував падіння курсу долара після виборів

Новини » Економіка    02.04.2019 - 12:43
Голова Ради НБУ прокоментував падіння курсу долара після виборів
Фото: Богдан Данилишин (прес-служба НБУ)

Данилишин не бачить зв'язку між виборами і валютним курсом

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин прокоментував падіння курсу долара, яке спостерігалося 1 квітня, на наступний день після першого туру виборів президента України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив, Данилишин, на наступний день після першого туру виборів президента України курс гривні істотно зміцнився на міжбанківському валютному ринку - як щодо долара, так і відносно євро українська гривня подорожчала на 30 копійок.

"Швидше за все, це простий збіг, що не має причетності до виборів", - вважає Данилишин.

Голова Ради НБУ прокоментував падіння курсу долара після виборів

Як повідомляло РБК-Україна, валютний ринок не чекав від першого туру президентських виборів чогось надзвичайного. Однак за два дні після виборів курс на міжбанку впав на 45 копійок.

Крім того, 2 квітня на готівковому ринку курс долара в продажу знизився на 28 копійок до 27,08 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 35 копійок до 30,52 гривень за євро.

Долар і євро різко знизилися на готівковому ринку Курс долара на міжбанку падає другий день поспіль
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як проходить голосування за президента України
Теми: Курс долара
Новини України Національний банк УкраїниКурс гривніКурс долара
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся