Долар і євро різко знизилися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар впав на 28 копійок, євро-на 35 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 квітня 2019 року, 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 28 копійок до 27,08 гривень за долар, купівлі знизився на 31 копійку до 26,83 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 35 копійок до 30,52 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,65 - 26,95 (27,00 - 27,25 - 1 квітня), продажу 26,95 - 27,30 (27,25 - 27,55 - 1 квітня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,83 (27,14 - 1 квітня), продажу - 27,08 (27,36 - 1 квітня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 39,70 - 30,35 (30,05 - 30,75 - 1 квітня), продажу 30,30 - 30,90 (30,70 - 31,10 - 1 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,01 (30,40 - 1 квітня), продажу - 30,52 (30,87 - 1 квітня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,09 (2,60 - 4,12 - 1 квітня), продажу - 4,09 - 5,00 (4,12 - 5,00 - 1 квітня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,85 (3,89 - 1 квітня), продажу 4,20 (4,25 - 1 квітня) грн за 10 рублів.

Як повідомляло РБК-Україна, валютний ринок не чекав від першого туру президентських виборів чогось надзвичайного. Однак за два дні після виборів курс на міжбанку впав на 45 копійок.