НБУ оприлюднив деталі дискусії щодо рівня облікової ставки

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тільки один з десяти членів КМП пропонував знизити облікову ставку

НБУ оприлюднив підсумки дискусії на засіданні Комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП) 12 грудня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ, під час дискусії дев’ять членів КМП висловились на користь збереження облікової ставки на поточному рівні (18,0%), один член КМП висловилися за її зниження на 0,5 в.п до 17,5%.

Члени КМП відзначили реалізацію ключового припущення жовтневого макроекономічного прогнозу НБУ, а саме досягнення відчутного прогресу в продовженні співпраці України з Міжнародним валютним фондом у рамках нової програми Stand-By Arrangement, а також отримання пов’язаного фінансування від інших офіційних кредиторів.

Крім того, з’явилися ознаки покращення інфляційних очікувань та спостерігається зростання відсоткових ставок за депозитами банків внаслідок попередніх підвищень облікової ставки, що також припускалося у жовтневому макроекономічному прогнозі.

Водночас ці 9 членів КМП дотримувалась думки, що попри послаблення інфляційний тиск і ризики залишаються значними. Це зумовлює необхідність збереження жорсткої монетарної політики. Також НБУ має бути готовим до подальшого підвищення облікової ставки у випадку посилення інфляційного тиску.

Також ці члени КМП відзначали, що у подальшому зниження облікової ставки є можливим лише за суттєвого послаблення ризиків для приведення інфляції до цілі на прогнозному горизонті.

На противагу один член КМП висловився за зниження облікової ставки на 0,5 в.п до 17,5%. На думку цього учасника засідання, послаблення інфляційних ризиків дозволяє НБУ перейти до м’якішої монетарної політики. Також на підтримку своєї позиції цей член КМП зазначив, що серед факторів, які можуть у подальшому тиснути на інфляцію в бік збільшення, переважають ті, що знаходяться поза межами впливу монетарної політики. Аргументуючи свою позицію, цей член КМП зазначив, що високі процентні ставки посилюють ревальваційний тиск на гривню, що негативно відображається на поточному рахунку платіжного балансу.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних з 14 грудня 2018 року.

Як повідомляло РБК-Україна, 25 жовтня Національний банк України (НБУ) підвищив прогноз з інфляції на 2018 рік з 8,9% до 10,1%. У НБУ прогнозували, що інфляція увійде до цільового діапазону в I кварталі 2020 року і досягне середньострокової цілі 5,0% в кінці 2020 року.