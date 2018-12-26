НБУ обнародовал детали дискуссии об уровне учетной ставки

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Только один из десяти членов КМП предлагал снизить учетную ставку

НБУ обнародовал итоги дискуссии на заседании Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП) 12 декабря 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в НБУ, во время дискуссии девять членов КМП высказались в пользу сохранения учетной ставки на текущем уровне (18,0%), один член КМП высказались за ее снижение на 0,5 п.п до 17,5%.

Члены КМП отметили реализацию ключевого предположения октябрьского макроэкономического прогноза НБУ, а именно достижение ощутимого прогресса в продолжении сотрудничества Украины с Международным валютным фондом в рамках новой программы Stand-By Arrangement, а также получения связанного финансирования от других официальных кредиторов.

Кроме того, появились признаки улучшения инфляционных ожиданий и наблюдается рост процентных ставок по депозитам банков в результате предыдущих повышений учетной ставки, что также допускалось в октябрьском макроэкономическом прогнозе.

В то же время эти 9 членов КМП придерживалась мнения, что несмотря на ослабление инфляционное давление и риски остаются значительными. Это предопределяет необходимость сохранения жесткой монетарной политики. Также НБУ должен быть готов к дальнейшему повышению учетной ставки в случае усиления инфляционного давления.

Также эти члены КМП отмечали, что в дальнейшем снижение учетной ставки возможно лишь при существенном ослаблении рисков для приведения инфляции к цели на прогнозном горизонте.

В противовес один член КМП высказался за снижение учетной ставки на 0,5 п.п до 17,5%. По мнению этого участника заседания, ослабление инфляционных рисков позволяет НБУ перейти к более мягкой монетарной политике. Также в поддержку своей позиции этот член КМП отметил, что среди факторов, которые могут в дальнейшем оказывать давление на инфляцию в сторону увеличения, преобладают те, что находятся вне влияния монетарной политики. Аргументируя свою позицию, этот член КМП отметил, что высокие процентные ставки усиливают ревальвационное давление на гривну, что негативно отражается на текущем счете платежного баланса.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых с 14 декабря 2018 года.

Как сообщало РБК-Украина, 25 октября Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз по инфляции на 2018 год с 8,9% до 10,1%. В НБУ прогнозировали, что инфляция войдет в целевой диапазон в I квартале 2020 года и достигнет среднесрочной цели 5,0% в конце 2020 года.