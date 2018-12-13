НБУ зберіг облікову ставку незмінною на рівні 18% річних

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

У НБУ вважають монетарну політику достатньо жорсткою

Національний банк України (НБУ) зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних з 14 грудня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Яка зазначили в НБУ, поточні та прогнозні монетарні умови є достатньо жорсткими, щоби забезпечити зниження інфляції до середньострокової цілі 5% у 2020 році.

Також за інформацією НБУ, у листопаді 2018 року споживча інфляція становила 10,0% у річному вимірі і була близькою до останнього прогнозу Національного банку.

"Її прискорення порівняно з попередніми місяцями було очікуваним і пояснювалося кількома причинами. По-перше, фундаментальний інфляційний тиск досі залишався суттєвим. Так, минулого місяця базова інфляція незначно прискорилася до 8,9% у річному вимірі під впливом подальшого збільшення виробничих витрат, зокрема на оплату праці, а також тиску з боку споживчого попиту", - зазначили в НБУ.

Окрім цього, як повідомили у фінустанові, вагомий внесок у прискорення інфляції забезпечили адміністративно регульовані ціни, оскільки у листопаді зросли тарифи на природний газ для населення.

Нагадаємо, 25 жовтня Національний банк України (НБУ) підвищив прогноз з інфляції на 2018 рік з 8,9% до 10,1%. У НБУ прогнозували, що інфляція увійде до цільового діапазону в I кварталі 2020 року і досягне середньострокової цілі 5,0% в кінці 2020 року.

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) 25 жовтня 2018 року зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних. У той же час Національний банк підвищив оцінку інфляції на 2018 рік до 10,1% (попередній прогноз - 8,9%).