НБУ повысил курсы доллара и евро к гривне
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подорожала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 4 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3719 гривен за 1 доллар (-0,0091 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 48,2024 гривен за 1 евро (+0,0268 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 3 копейки до 41,38-41,41 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара вырос до 41,60 гривен, курс евро упал до 48,55 гривен.
Комментарий НБУ
Как заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, Национальный банк Украины пока сохраняет доллар США как главную курсообразующую валюту.
В то же время регулятор изучает возможные изменения из-за усиления экономических и финансовых связей с Европейским Союзом.
"То есть вопрос мы активно изучаем, но сказать, что у нас есть четкий план, что завтра или до конца года мы планируем изменить курсообразующую валюту, я пока не могу. Добавлю, что курсообразующая валюта должна быть одна, пока это доллар", - сказал первый заместитель главы Нацбанка.