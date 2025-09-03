НБУ повысил курсы доллара и евро к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 4 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3719 гривен за 1 доллар (-0,0091 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,2024 гривен за 1 евро (+0,0268 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 3 копейки до 41,38-41,41 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос до 41,60 гривен, курс евро упал до 48,55 гривен.