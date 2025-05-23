В МВФ ответили, каким должен быть курс гривны

Программа МВФ с Украиной предполагает плавающий курс гривны к доллару. Это необходимо для стабильности.

Об этом заявила Джули Козак, директор Департамента коммуникаций МВФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг .

"Сейчас в рамках программы Украина имеет режим таргетирования инфляции, и именно на этом сосредоточена наша программа с Украиной. Так что у них есть режим таргетирования инфляции", - сказала она.

По ее словам, Киев очень сосредоточен на обеспечении стабильности того режима денежно-кредитной политики, который есть у Украины. "И, конечно, это подразумевает плавающий обменный курс", - добавила Козак.

Таким образом, она ответила на вопрос, есть ли смысл для Украины рассматривать использование евро в качестве защитной валюты для гривны, учитывая меняющийся геополитический смысл и то, что происходит с долларом.

Транш МВФ

Козак напомнила, что сейчас в Киеве находится миссия МВФ, которая ведет переговоры с властями Украины.

"Если мы посмотрим на документы, которые были опубликованы во время седьмого обзора, той, которая была одобрена Советом директоров некоторое время назад, выплата восьмого обзора составит около 520 млн долларов", - сказала она.

По ее словам, обсуждения продолжаются, и любая выплата, как всегда, подлежит одобрению Советом директоров МВФ.

Курс доллара в Украине

Режим таргетирования инфляции - это монетарная политика, при которой центральный банк страны устанавливает четкую целевую величину инфляции (обычно в виде годового процента) и предпринимает действия, направленные на достижение этой цели.

Украина отказалась от этого режима после начала войны, и пока не вернула его полностью. НБУ использует лишь его элементы.

НБУ перешел в режим "управляемой гибкости" курса в октябре 2023 года. До этого с начала войны курс доллара к гривне был фиксированным. Сейчас НБУ продает валюту на межбанковском курсе, снижая или повышая курс интервенций в зависимости от ситуации на рынке.