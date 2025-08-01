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Украине нужно значительно больше денег: НБУ обновил прогноз на три года

Украина, Пятница 01 августа 2025 12:47
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Украине нужно значительно больше денег: НБУ обновил прогноз на три года Фото: Международная помощь Украине в 2025 году составит 54 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Базовый сценарий макропрогноза НБУ предусматривает увеличение потребностей у Украины во внешнем финансировании. Ожидается, что Киев получит эти средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (июль 2025 года).

В 2025 году ожидается рекордная поддержка

Нацбанк прогнозирует, что в 2025 году Украина получит около 54 млрд долларов внешней финансовой помощи. Это позволит без привлечения эмиссии покрыть дефицит бюджета даже в условиях роста оборонных расходов.

По состоянию на июль Украина уже получила почти 24 млрд долларов. Еще 30 млрд ожидаются до конца года, в том числе 18 млрд долларов в рамках программы ERA Loans и 8 млрд долларов от Ukraine Facility.

Будущее финансирование зависит от решений партнеров

Базовый сценарий НБУ предусматривает, что в 2026 году Украина получит около 35 млрд долларов, а в 2027 году - 30 млрд долларов внешней поддержки. Треть этих средств уже анонсирована партнерами, по остальным - переговоры продолжаются

Поступления зависят от дальнейшего проведения реформ, евроинтеграции и политических решений международных партнеров. Часть переговоров еще продолжается.

Риски растут

Если Украина не получит часть запланированной помощи, возникнет потребность в дополнительных мерах - увеличении доходов бюджета, сокращении расходов или росте внутренних заимствований.

В случае, если этих действий будет недостаточно, вероятным станет эмиссионное финансирование, что может спровоцировать усиление инфляционного давления. В ответ НБУ готов действовать через более жесткую монетарную политику.

Помощь будет уменьшаться, но останется критически важной

В 2026-2027 годах объемы внешней финансовой помощи будут сокращаться, однако будут оставаться на более высоком уровне, чем в предыдущем прогнозе за апрель. Это связано с высокими потребностями на оборону и восстановление.

Основным риском для макроэкономического прогноза остается неопределенность относительно хода войны и объемов внешней поддержки, отмечают в НБУ. Без гарантий финансирования стабильность государственных финансов может оказаться под угрозой.

Международная поддержка

Напомним, в 2023 году Украина получила 42,9 млрд долларов международной помощи в виде грантов и кредитов.

В 2024 году сумма международной помощи составила 41,9 млрд долларов.

В апреле НБУ ожидал получения 55 млрд долларов в 2025 году, 17 млрд долларов в 2026 году и 15 млрд долларов в 2027 году.

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Национальный банк Украины
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