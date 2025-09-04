НБУ назвал условие для значительного падения гривны
Расширение торгового дефицита в Украине является следствием войны и пока не является риском для стабильности гривны. Но в случае сокращения международной помощи НБУ будет действовать соответственно.
Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Интерфакс-Украина".
По его словам, экспорт остается ограниченным из-за потери производственных мощностей и логистических проблем, тогда как импорт растет, прежде всего из-за оборонных нужд. В то же время увеличивается ввоз товаров для энергетического сектора и восстановления разрушенной инфраструктуры.
Ключевая роль международной поддержки
Николайчук отметил, что критической ситуация может стать только в случае, если торговый дефицит не будет покрываться международной финансовой помощью. Именно поддержка партнеров в последние годы позволяла Украине удерживать стабильность на валютном рынке.
"В течение последних лет предложения валюты со стороны Национального банка, который получал ее от правительства, а тот, в свою очередь, от партнеров, хватало, чтобы перекрывать спрос", - отметил он.
Гибкость валютной политики
Чтобы предотвратить потенциальные риски, НБУ перешел к режиму управляемой курсовой гибкости. Курс гривны теперь может колебаться в зависимости от спроса и предложения валюты, что дает регулятору дополнительные инструменты реагирования.
"Если мы будем видеть, что это равновесие начинает нарушаться и мы движемся куда-то не туда, будем соответственно реагировать изменением своих монетарных инструментов", - подчеркнул Николайчук.
Структурные проблемы и возможные решения
Он также отметил, что валютная политика не является основной причиной роста дефицита. По его словам, решать структурные проблемы нужно другими методами, а не через девальвацию.
"Что мы на самом деле видим в качестве потенциального смягчающего фактора - это активная политика правительства через пошлины или нетаможенные барьеры, через определенные налоги на ту продукцию, которую мы импортируем и которая не является критической в условиях военного положения", - сказал он.
Курс доллара
НБУ перешел в режим "управляемой гибкости" курса в октябре 2023 года. До этого с начала войны курс доллара к гривне был фиксированным. Сейчас НБУ продает валюту на межбанковском курсе, снижая или повышая курс интервенций в зависимости от ситуации на рынке.
За последний год курс гривны к доллару не изменился. По состоянию на 4 сентября он составляет 41,37 грн/доллар, тогда как год назад - 41,26 грн/доллар.
Нацбанк прогнозирует, что в 2025 году Украина получит около 54 млрд долларов внешней финансовой помощи. Это покрыть дефицит бюджета даже в условиях роста оборонных расходов.
Базовый сценарий НБУ предусматривает, что в 2026 году Украина получит около 35 млрд долларов, а в 2027 году - 30 млрд долларов внешней поддержки. Треть этих средств уже анонсирована партнерами, по остальным - переговоры продолжаются.
По данным НБУ, за январь - июль 2025 года дефицит текущего счета составил 19,1 млрд долларов.
НБУ за январь-август продал на межбанке 23,7 млрд долларов. За это время Украина получила международную помощь на сумму 29,5 млрд долларов.