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У НБУ назвали основні теми переговорів під час роботи місії МВФ

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Україна, Вівторок 21 вересня 2021 11:07
У НБУ назвали основні теми переговорів під час роботи місії МВФ Фото: перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Сьогодні в Україні розпочинає роботу місія Міжнародного валютного фонду (МВФ). Основними темами будуть реформи в Україні та держбюджет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової у Facebook.

"Місія зосередиться на питаннях незалежності НБУ, реформи судової сфери, а також зміцнення антикорупційних інституцій та проекту держбюджету на 2022 рік", - написала вона.

Рожкова зазначила, що продовження співпраці із МВФ є наразі одним із першочергових завдань української влади, та висловила надію на успішні результати перемовин.

У НБУ назвали основні теми переговорів під час роботи місії МВФ

Нагадаємо, 21 вересня в Україні почала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Місія працюватиме в онлайн-режимі. Очікується продовження обговорень з владою України першого перегляду програми, що підтримується МВФ.

Зазначимо, Меморандум між владою України та МВФ був підписаний у 2020 році. Його текст був оприлюднений у червні. Тоді ж Україна отримала від МВФ перший транш кредиту на 2,2 млрд доларів в рамках 18-ти місячної програми Stand-By на 5 млрд доларів. Після цього МВФ не виділяв траншей.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує продовження програми України з Міжнародним валютним фондом Stand-By на 2022 рік. Термін програми закінчується в грудні 2021 року.

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що сума траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) за результатами першого перегляду програми Stand-By повинна скласти 700 млн доларів, однак фонд може збільшити суму. За його словами, це пов'язано з великою перервою у виділенні траншей.

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