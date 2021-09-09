ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Глава НБУ допустив збільшення суми траншу МВФ за результатами роботи місії

Новость на русском →
Україна, Четвер 09 вересня 2021 15:08
Глава НБУ допустив збільшення суми траншу МВФ за результатами роботи місії Фото: глава НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Сума траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) за результатами першого перегляду програми Stand-By повинна скласти 700 млн доларів. Однак фонд може збільшити суму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Ми сподіваємося на місію МВФ вже у вересні", - сказав він.

При цьому він зазначив, що однією з умов виділення Україні траншу МВФ є прийняття Верховною Радою змін до Закону про Нацбанк, які парламент схвалив сьогодні в першому читанні.

"За планом другий транш повинен становити 500 млн СПЗ, це приблизно 700 млн доларів. Але враховуючи пропуск деяких траншей, сума може бути більшою. Але Детальніше-це після дискусій з фондом у вересні", - сказав він.

Нагадаємо, місія МВФ повинна прибути в Україну найближчим часом. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев прогнозує виділення МВФ траншу на 700 млн доларів на початку жовтня.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФ
NEWS
Карантин по-новому. Два сертифікати і QR-код на вході: що планує МОЗ
Карантин по-новому. Два сертифікати і QR-код на вході: що планує МОЗ
DAILY
Не тільки "Джавеліни". Яка американська зброя потрібна Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Не тільки "Джавеліни". Яка американська зброя потрібна Україні