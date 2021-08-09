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Fitch прогнозує продовження програми України з МВФ на 2022 рік

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Понеділок 09 серпня 2021 11:27
Fitch прогнозує продовження програми України з МВФ на 2022 рік Фото: Fitch очікує продовження програми з МВФ на 2022 рік (fitchratings.com)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує продовження програми України з Міжнародним валютним фондом Stand-By на 2022 рік. Термін програми закінчується в грудні 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства.

Як наголошується в повідомленні, з часу останнього огляду агентства по Україні в лютому, був досягнутий помірний прогрес у програмі реформ, включаючи законодавство, що обмежує діяльність олігархів і вносить поправки в процеси відбору до Вищої ради юстиції, що демонструє дещо більшу здатність адміністрації отримати підтримку більшості в Раді.

Однак з МВФ ще належить досягти угоди про перший перегляд SBA, яка дозволила б отримати два транші по 0,7 млрд доларів цього року (із загальної суми невиплачених коштів у розмірі 2,9 млрд доларів), а також 0,6 млрд доларів - з коштів ЄС. Макрофінансова допомога також може залежати, принаймні, від схвалення МВФ на рівні персоналу, йдеться в повідомленні агентства.

Базовий сценарій Fitch Ratings передбачає лише часткове виділення цих траншів у 2021 році і продовження програми Stand-By на 2022 рік.

Нагадаємо, за інформацією РБК-Україна, українська влада веде переговори з МВФ про продовження діючої програми Stand-By на півроку. Про нову програму мова поки не йде.

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