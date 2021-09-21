Місія МВФ сьогодні починає роботу в Україні
В Україні почала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Очікується продовження обговорень з владою України першого перегляду програми, що підтримується МВФ.
Про це йдеться в заяві представництва МВФ в Україні, яка є в розпорядженні РБК-Україна.
Очолида місію Іванна Владкова Голлар.
“Місія МВФ розпочинає сьогодні свою роботу і продовжуватиме обговорення з владою України першого перегляду програми, що підтримується МВФ. Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн режимі”, - зазначив постійний представник МВФ Ваграм Степанян.
Нагадаємо, минулого тижня МВФ підтвердив віртуальну місію в Україні, під час якої розглянуть питання програми stand-by.
Раніше повідомлялося, що Україна, в рамках другого траншу МВФ, очікує 750 млн доларів відповідно до програми stand-by, яку повинні розглянути під час віртуальної зустрічі.