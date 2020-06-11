Оприлюднено текст Меморандуму МВФ і України

Фото: МВФ (www.imf.org)

Україна отримає 5 млрд доларів допомоги від МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив повні тексти Листа про наміри та Меморандуму про економічну та фінансову політику з 18-ти місячної програми Stand-by з Україною. Згідно з документом, Україна отримає 5 млрд доларів.

Про це повідомляє прес-служба МВФ.

Лист про наміри та Меморандум містять заходи та умови, які були реалізовані і планують реалізувати, і дотримуватися Кабінет міністрів і Національний банк України протягом періоду дії програми в 2020-2021 роках.

Крім того, в Меморандумі розписані конкретні кроки, необхідні для успішного проходження переглядів та отримання наступних траншів за програмою Stand-by.

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Автор: РБК-Україна