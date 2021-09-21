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В НБУ назвали основные темы переговоров во время работы миссии МВФ

Новина українською →
Украина, Вторник 21 сентября 2021 11:07
В НБУ назвали основные темы переговоров во время работы миссии МВФ Фото: первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Сегодня в Украине начинает работу миссия Международного валютного фонда (МВФ). Основными темами будут реформы в Украине и госбюджет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой в Facebook.

"Миссия сосредоточится на вопросах независимости НБУ, реформы судебной сферы, а также укреплении антикоррупционных институтов и проекта госбюджета на 2022 год", - написала она.

Рожкова отметила, что продолжение сотрудничества с МВФ является сейчас одной из первоочередных задач украинской власти, и выразила надежду на успешные результаты переговоров.

В НБУ назвали основные темы переговоров во время работы миссии МВФ

Напомним, 21 сентября в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Миссия будет работать в онлайн-режиме. Ожидается продолжение обсуждений с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ.

Отметим, Меморандум между властями Украины и МВФ был подписан в 2020 году. Его текст был обнародован в июне. Тогда же Украина получила от МВФ первый транш кредита на 2,2 млрд долларов в рамках 18-ти месячной программы Stand-By на 5 млрд долларов. После этого МВФ не выделял траншей.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует продление программы Украины с Международным валютным фондом Stand-By на 2022 год. Срок программы истекает в декабре 2021 года.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что сумма транша Международного валютного фонда (МВФ) по результатам первого пересмотра программы Stand-By должна составить 700 млн долларов, однако фонд может увеличить сумму. По его словам, это связано с большим перерывом в выделении траншей.

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