Міністр соцполітики назвав кількість працюючих за кордоном українців

Фото: міністр соцполітики Андрій Рева (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рева несподівано оприлюднив

За даними Міністерства соціальної політики за кордоном працюють 7-9 мільйонів українців. Про це на прес-конференції за підсумками роботи відомства у 2018 році сказав міністр Андрій Рева, повідомляє РБК-Україна.

Міністр також додав, що з них 3,2 мільйони працюють за кордоном на постійній основі.

"З приводу трудової міграції. За межами України працює більше 3 мільйонів наших громадян. Найбільше українців сьогодні працюють в Польщі. Ми весь час намагались активізувати наше співробітництво для захисту трудових прав наших громадян", - сказав він.

Він також зазначив, що 2 мільйони українців працюють у Польщі, і тільки мільйон з них працюють легально. "Але мільйон працює нелегально, не платять податки ні там, ні тут. Нашою стратегічною метою є повернення наших громадян на батьківщину" , - додав він.

Нагадаємо, що за даними НБУ, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в другому кварталі 2018 року склав 2,819 млрд доларів, що на 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року (2,262 млрд доларів). Найбільше переказів надійшло в Україну з Польщі - 890 млн доларів. Далі йдуть Росія (346 млн доларів), США (213 млн доларів) і Чеська Республіка (210 млн доларів).

Як писало видання Rzecz Pospolita, Польщі загрожує економічна криза в разі масового відтоку українських трудових мігрантів до Німеччини. За даними видання, зараз в Польщі офіційно працевлаштовано 569 тисяч іноземців, переважна більшість з яких (426 тисяч), українці. Крім того, за оцінками, ще близько мільйона українців працює нелегально. Якщо Німеччина з 1 січня 2019 року відкриє свій ринок для іноземців, більшість українців, які працюють сьогодні в Польщі, може переїхати далі на захід, де зарплати в три рази вище польських.