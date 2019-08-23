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НБУ попередив про партію фальшивих купюр

Новини » Економіка    23.08.2019 - 17:34
НБУ попередив про партію фальшивих купюр
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Фальшивими купюрами у 500 гривень розраховувалися на АЗС у різних регіонах країни

У серпні 2019 рок року зафіксоване збільшення вилучення з обігу підроблених банкнот номіналом 500 гривень зразка 2006 року, виготовлених струменевим друком з імітацією ультрафіолетового захисту. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Як зазначається в повідомленні, йдеться про вилучення близько 60 банкнот, що збувалися у касах автозаправних станцій у різних регіонах країни (м. Київ та Київська, Закарпатська, Волинська, Черкаська, Житомирська області).

За даними НБУ, при неуважному візуальному та тактильному контролі елементів захисту банкноти без використання спеціальних детекторів, що дозволяють перевіряти справжність банкнот в ультрафіолетовому та інфрачервоному промінні, такі підробки можуть становити потенційну небезпеку.

"Тож НБУ закликає громадян, а також касових працівників банків та працівників торгівельних установ, які працюють з готівкою, не забувати про основні елементи захисту банкнот гривні та способи перевірки їхньої справжності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні серед вилучених з обігу підроблених банкнот іноземної валюти переважають долари - вони становили 77,6% від загальної кількості фальшивих банкнот у 2017 році.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні фальшивомонетники найбільше воліють підробляти купюри номіналом 500 і 100 гривень.

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