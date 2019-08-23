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НБУ назвал самую популярную купюру у фальшивомонетчиков

Новости » Экономика    23.08.2019 - 22:30
НБУ назвал самую популярную купюру у фальшивомонетчиков
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Чаще всего подделывают банкноту номиналом 500 гривен

Большинство (99%) изъятых из обращения в первом полугодии 2019 года поддельных банкнот гривны приходилась на банкноты четырех номиналов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, чаще всего изымались банкноты следующих номиналов:

  • 500 грн (50% от общего количества изъятых подделок);
  • 100 грн (24%);
  • 200 грн (14%);
  • 50 грн (11%).

Как отмечается в сообщении, чаще всего обнаружены поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, торговли и автозаправочных станций.

По данным НБУ, большинство изъятых поддельных банкнот изготовлено с помощью струйных принтеров - 93%. Подделки, изготовленные лазерными принтерами и с помощью цветных копировальных аппаратов, составляли 6%, полиграфическим способом - 1%.

Сумма подделки банкнот гривны за первое полугодие 2019 по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 26% и 20% соответственно, сообщили в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, в августе 2019 рок года зафиксировано увеличение изъятия из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривен образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты

Напомним, в Украине среди изъятых из обращения поддельных банкнот иностранной валюты преобладают доллары - они составляли 77,6% от общего количества фальшивых банкнот в 2017 году.

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