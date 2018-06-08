Долари торік становили понад 77% підробок серед іноземних валют, - НБУ

Також торік в Україні фальшиві євро становили 16,5% підроблених іноземних банкнот

В Україні протягом 2017 році серед вилучених з обігу підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари - вони становили 77,6% від загальної кількості фальшивих банкнот. Про це йдеться у річному звіті Національного банку України (НБУ).

Зокрема зазначається, що обсяг підроблених банкнот номіналом 100 доларів становив 94% від загальної кількості вилучених.

Щодо євро, то у 2017 році їх частка становила 16,5% від загальної кількості вилучених підроблених банкнот іноземної валюти.

"А обсяги підроблених банкнот номіналами 200 євро, 100 євро і 50 євро склали, відповідно, 40%, 21% і 29% від загальної кількості вилучених підроблених банкнот", - вказано у звіті.

Фото: інфографіка виявлення підробок банкнот іноземної валюти (bank.gov.ua)

Якщо говорити про національну валюту, то протягом 2017 року з обігу було вилучено майже 10,5 тис. штук підроблених гривневих купюр на суму 3,6 млн гривень.

"Результати 2017 року засвідчили збільшення кількості виявлених підроблених банкнот номіналом 500 грн зразка 2006 року. Це 61% від загальної кількості вилучених підробок національної валюти", - вказано у звіті Нацбанку.

Крім того, з обігу також вилучалися підроблені банкноти інших номіналів: 200 грн - 7% від загальної кількості вилучених підробок; 100 грн -17%; 50 грн - 13%. Інші вилучені з обігу банкноти, номіналами номіналами 1 грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн та 20 грн становлять 1,5%.

Фото: інфографіка виявлення підробок банкнот національної валюти (bank.gov.ua)

"Наразі ситуація з підробленими банкнотами національної валюти є контрольованою та не має критичного характеру", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Національний банк України отримав 62,291 млрд гривень прибутку за 2017 рік, що на 9,1% менше, ніж роком раніше.